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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلمات قوية وصادقة من الشاب إسلام بعد وفاة والده.. وأمنيته تتحقق على الهواء|شاهد

الشاب إسلام
الشاب إسلام

استضاف الإعلامي سعيد جميل في حلقته الـ15 من برنامج "حلم سعيد"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، الشاب إسلام الذي أبكى جميع الحضور بعد الحديث عن حياته والمعاناة التي مر بها والعمل في الشارع بعد وفاة والده.

وجاءت كلمات الشاب إسلام، قوية وصادقة ووصلت لجميع الحضور في ستوديو برنامج "حلم سعيد"، ليدخل عدد كبير من الحضور في نوبة من البكاء، حيث ان هذا الشاب تحدث عن تلقيه خبر وفاة والده وتعامله مع هذا الموقف.

 أبكى الشاب إسلام جميع الحضور في البرنامج

وبعد ما أبكى الشاب إسلام جميع الحضور في البرنامج، تحقق حلمه على الهواء مباشرة، حيث أن أحد صناع الاحلام وشركاء البرنامج قدم فرصة عمل له في فترة الصيف، بالإضافة إلى تعيينه في الشركة فور الانتهاء من الدراسة، كما أن الشركة تتكفل بجميع مصروفاته الدراسية طوال فترة الدراسة وحتى التخرج في الجامعة.

الشاب إسلام صادقة حلم سعيد أبكى جميع الحضور

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