إعلام عبري: تظاهرات في إسرائيل بعد انهيار محادثات الرهائن بقطر

خرج عدد كبير من الإسرائيليين اليوم الثلاثاء في تظاهرات بشارع بيجين في تل أبيب، بعد انهيار الجولة الأخيرة من مفاوضات الرهائن في قطر وعودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أفراد من عائلات الرهائن الذين ما زالوا في غزة، يغلقون شارع بيجن بأقفاص لتمثيل ذويهم، الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.

ويأتي الاحتجاج على خلفية مقابلة أجرتها الرهينة المفرج عنها أميت سوسانا ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المساء اليوم والتي زعمت فيها تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد خاطفها من حماس.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه "لا تزال هناك 19 امرأة في الأسر، منذ ستة أشهر".