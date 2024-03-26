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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد لحظة تصادم 16 سيارة على طريق سريع بهولندا

تصادم
تصادم

تسببت 16 سيارة في حادث تصادم على الطريق السريع A4 بالقرب من نيو-فنيب في هولندا. 

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية NOS بأن الحادث وقع خلال عاصفة برد حيث أدت الطرق الزلقة إلى تصادم السيارات.

وبحسب التقرير الإخباري، لم يصب أي شخص بإصابات بالغة، وتعرض معظم السائقين لصدمات أو إصابات طفيفة. ومع ذلك، تم نقل شخص واحد إلى المستشفى، ولا تزال حالته الطبية غير معروفة.

وتم سحب 9 من إجمالي 16 سيارة بواسطة شركات الإنقاذ. وأدى سحب السيارات إلى إغلاق جزء من الطريق، مما تسبب في ترك مسار واحد فقط مفتوحًا صباح يوم الأحد. ويمكن الآن استخدام جميع المسارات.

وفي بداية نهاية الأسبوع، شهدت المنطقة أمطارا غزيرة وهطولا للبرد، بالإضافة إلى رياح قوية، مما أدى إلى زيادة الزلقة على الطرق. 

 

حادث تصادم تصادم سياىات طريق سريع

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