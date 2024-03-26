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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدموع .. لقطة مؤثرة لـ حسام حسن في مباراة مصر وكرواتيا

التوأم
التوأم

بكى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وتوأمه إبراهيم حسن، مدير الفراعنة، أثناء عزف النشيد الوطني المصري قبل انطلاق لقاء كرواتيا مساء اليوم الثلاثاء باستاد العاصمة الإدارية الجديدة في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وظهرت دموع التوأم أثناء عزف النشيد المصري وسط تفاعل الجماهير بترديد كلمات النشيد.


ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الكرواتي في المباراة المقامة حالياً باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.


تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

خط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

وتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر، نيوزيلندا، كرواتيا وتونس.
 

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