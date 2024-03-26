بعد مرور 60 دقيقة|كرواتيا تتقدم بالهدف الثاني في شباك منتخب مصر

نجح برونو بيتكوفيتش في إحراز هدف التقدم لمنتخب كرواتيا علي المنتخب المصري في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

جاء الهدف بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها برونو بيتكوفيتش رأسية قوية على يمين الحارس أبو جبل داخل الشباك.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مصر وكرواتيا، أحرز الهدف الأول رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتعادل نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 21.

وجاء الهدف لمصر، بعدما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

وتعادلت كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة من علي حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة ومن ثم داخل الشباك.



أما التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، فجاءت على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

- الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل منتخب كرواتيا يكون كالتالي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش.

الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.