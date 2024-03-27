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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 16.. دينا فؤاد تحاول إثبات براءتها من قضية الدعارة

دينا فؤاد
دينا فؤاد

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16، بتحويل حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد إلى النيابة لمباشرة التحقيق معها بعد القبض عليها داخل شقة مفروشة لأعمال منافية للأداب، وطلبت شهادة صديقتها المقربة منى التي دبرت لها تلك المكيدة واصطحبتها معها لتلك الشقة.

 

وخلال التحقيقات أمام وكيل النيابة أنكرت منى والتي تجسدها الفنانة يمنى طولات، ما قالته صديقتها حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، وشهدت ضدها وأنها كانت عندها قبل القبض عليها بيوم وأخبرتها بأنها ستعود للأعمال المنافية للآداب، على حد وصفها من أجل كسب المال واستكمال ما تبقى لها في جهازها لأنها كانت تستعد للزواج.

 

مسلسل حق عرب :

 

 بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

 

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

 

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

 


وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب أعمال منافية للاداب الفنانة دينا فؤاد هدي المفتي دراما رمضان

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