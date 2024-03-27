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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 167 جنيهًا.. سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض| هل ينخفض مرة أخرى؟

سعر البيض
سعر البيض

شهدت أسعار البيض خلال الأسبوع الحالي قفزات متتالية، في العديد من المناطق، حتى تخطى سعرها حاجز الـ 167 جنيهًا، ما أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، خاصة مع توافر الأعلاف بكميات كبيرة .

لا مبرر لزيادة أسعار البيض في الأسواق 
ومع تزايد التساؤلات حول ارتفاع سعر كرتونة البيض غير المبرر، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن سعر البيض ببورصة الدواجن لم يتغير، وليس هناك أي مبرر لدى التجار لرفع سعره بهذه الصورة، خاصة مع وجود فائض في الإنتاج لدى مزارع وزارة الزراعة.
وطالب رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للحد من جشع بعض التجّار المتسببين في تلك الأزمة.

سعر كرتونة البيض الأحمر 


سعر كرتونة الأحمر 148 جنيهًا في المزرعة.
وتباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيهًا.


أسعار البيض الأبيض


سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيهًا.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءًا من 152 جنيهًا.
سجّلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيهًا للمستهلك.


تراجع أسعار الدواجن 


تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم متراوحاً بين 93-94 جنيهًا في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 96-115 جنيهًا.
• سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 93-94 جنيهًا في المزرعة، و 96 وقد يصل إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
• الفراخ البلدي: 125-135 جنيهًا للكيلو.
•  الدواجن الساسو: 120 -130 جنيهًا للكيلو.
• الأوراك: بين 105- 130 جنيهًا للكيلو.
• البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 206-245 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
• الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.
• سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.
• سعر الهياكل: 50-60 جنيهًا للكيلو.
• الفراخ الأمهات البيضاء : 88 جنيهًا في المزرعة، و95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البيض الأبيض اسعار البيض الأعلاف كرتونة البيض البلدي

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