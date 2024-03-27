قدها ومتجمعين على الخير.. حفل سحور مستشفى الناس بمناسبة مرور 5 سنوات بحضور كوكبة من الوزراء ونجوم المجتمع

قدها ومتجمعين على الخير.. حفل سحور مستشفى الناس بمناسبة مرور 5 سنوات بحضور كوكبة من الوزراء وكبار رجال الدولة والفنانين والرياضيين والإعلاميين وكبار الكتاب الصحفيين

في ليلة رمضانية مميزة تملؤها أجواء الفرحة والبهجة والسعادة، وتكللت بأعمال الخير، احتفلت مستشفى الناس للأطفال، بمناسبة مرور 5 سنوات على رحلتها في علاج المرضى بالمجان، والتي تركزت بشكل خاص على علاج وإجراء عمليات مختلفة في القلب والجهاز الهضمي، إضافة إلى خدماتها الطبية فى القطاعات المتنوعة التي تقدمها للكبار أيضًا، وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان لجميع المرضى.

استقبل أيمن عباس، أمين صندوق وعضو مجلس الأمناء، الضيوف في بداية الحفل الذي حضره عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وكوكبة من نجوم الفن والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، في مقدمتهم، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

وزيرة التضامن

كما ضمت قائمة الضيوف مجموعة بارزة من كبار رجال الدولة بينهم الدكتور مصطفي الفقي أستاذ العلوم السياسية وسكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق ، والسفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، والسيد الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب سابقا ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى سابقا ومحمد سعفان وزير القوى العامة سابقا والإعلامي والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية الأسبق و طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وغادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية.

محلب يدعو المجتمع المدني إلى التحرك

بدأ الحفل بكلمة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لمستشفى الناس، قائلا: " لما بزور المستشفى وأشوف الحالات اللى بتتعمل وعمليات القلب المفتوح، بيكون في أمل عندي إن المجتمع المدني بيتحرك على مستوى عالمي".

وأضاف المهندس إبراهيم محلب : "أنا والأعضاء هنا بنشكر كل الأطباء والممرضين وأشكر أيمن عباس على اللي المجهود الذى يبذله ..احنا عندنا أمل إن احنا نكمل، وإن شاء الله هنكمل مع بعض، ولازم اللي ماشفش يجي يشوف هيكون سعيد بالأطفال وبالمجهود العظيم المبذول .. وبشكر كل الحضور وبدعى لكل من ساهم في المستشفى ربنا يجازيه خير".

أيمن عباس: نقدر ننهى قوائم الانتظار

بدوره، قال أيمن عباس، أمين صندوق وعضو مجلس الأمناء :" أنا بأشكر القائمين على هذا المكان، عندنا السيدة العظيمةمدام خميس عصفور، أنا بشكرها جدًا، وعندما علمت أنها ستحضر اليوم شعرت أن الحظ لم يحالفني أن أقابل الحج خميس عصفور ، ولكن قابلته بعد وفاته وتعرفت عليه كويس من نيته.. راجل حلم حلم كبير وقال اشمعنا في بلدنا مفيش مستشفى عظيمة زي المستشفيات الكبيرة بره، ومكنش في أي خيار".

وتابع أيمن عباس: "كل واحد هنا على راسي من فوق، والدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والسادة الوزراء، احنا شاكرين جدا جدا على دعمكم ده، وإن شاء الله نقدر ننهى قوائم الانتظار".

واستطرد أيمن عباس: "كلنا مع بعض نقدر، والحاجة الوحيدة اللى خلتني أخد القرار بتشغيل المستشفى إن كلنا مع بعض نقدر نقدم أفضل خدمة طبية، والدكاترة والعاملين في مستشفى الناس أنا بتحدي بيهم أي حد في العالم، لأن الخدمة اللي هنا أحسن خدمة في العالم، وربنا يديم علينا نعمة الإخلاص".

وزيرة التضامن: مستشفى الناس صرح عظيم

فيما قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، :"بشكر المهندس إبراهيم محلب، ومش غريب إنه بيرأس مجلس أمناء هذه المؤسسة، وبشكر أيمن عباس على الجهد والطاقة الإيجابية والتمويل والقدرة على تعبئة موارد كتيرة جدا لإقامة هذه المستشفى، وأضافت: "أنا سعيدة اليوم بالتواجد وسط نخبة من المصريين الحقيقيين، بنقول "من الناس للناس"، الناس الحلوة سواء وزراء وفنانين ورياضين ورجال أعمال ومتبرعين وخبراء وأطباء .. الحقيقة خمس سنوات من الجهد جعلت هذا المستشفى صرح عظيم مش بس في شكله وأدائه، لكن في جوهره ورسالته النبيلة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى: "احنا بنؤمن إن الصحة أغلى من الثروة،دائما بنقول الصحة تقدر تجيب ثروة لكن الثروة مش بالضرورة تقدر تشتري صحة، والحق في الصحة أحد اهم حقوق الإنسان"، وتابعت: "أنا قلبي عند كل أم بتعلم إن قلب ابنها بيتألم أو في خطر قد يودي بحياته قبل أن تبدأ حياته، والحقيقة بيولد طفل بين كل 100 طفل مع أمراض قلبية، إضافة إلى أنواع أخري من الخلل زي تشوه الصمامات، فهل يمكن أن نترك طفل يغادر الحياة قبل أن يبدأها".

وتابعت وزيرة التضامن : "مستشفى الناس الخيري للأطفال كانت حلم للراحل خميس عصفور، وأصبح واقع مع مرور السنوات وتألقت الفتره الماضية علي يد أيمن ممدوح عباس .. اللي عنده عقل استثماري قوي جدًا، لكن كمان عنده قلب تنموي وعطوف بيحب الضعيف وبيسعي لخدمته"، وأضافت: "مستشفى الناس استعانت بأفضل الكوادر الطبيه والتمريض، ويوجد في المستشفي أحدث الاجهزة وأحدث الأبحاث، ومستشفى الناس تعد طفرة حقيقة للمجتمع المدني".

واستطردت وزيرة التضامن الاجتماعى: "المستشفى فيها600 سرير ودا من أكبر المستشفيات إن لم يكن أكبرهم، وتوجد طفرة حقيقية في المجتمع المدني وكل يوم يثبت نفسه إنه بيقدم خدمات طبيه لحوالي 32% من المصريين بيقدمها المجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأخرى، وكل هذه المستشفيات الخيرية يأتي لها خير كتير من التبرعات، وأنا أوصيهم دائمًا إننا نعمل صندوق استثمار خيري أو وقف خيري عشان يقدر هذا العطاء في الاستمرار".

وأشارت إلى أن مستشفى الناس بها أكثر من 140 وحده رعاية مركزة، و48 عيادة خارجية، و10 غرف عمليات، وكل سنة ترتقي أكتر من اللي قبلها، وكمان أسسوا أكاديمية الناس، لأنهم حريصين على التثقيف ونقل هذا العلم واستثماره لسنوات قادمة، أنا بحيي الهيئة الاستشارية للمستشفىوعلى رأسها الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، وأعضاء الهيئة جميعًا التي تضم نخبة من الوزراء الذين نفخر بهم".

وقالت: "مستشفى الناس حاجةيفخر بها المجتمع المدني المصري، وينافس المعايير العالمية، والمستشفيات الخيرية تقدم خدماتها المجانية لحوالي 10 مليون مستفيد سنويًا، وهذا توجه دولة بأكملها، لأن السيد رئيس الجمهوريةأولي أهمية للمجتمع المدني، لذلك العام السابق كان عام المجتمع المدني، في اعتراف حقيقي من الدولة بمساهماته في جهود التنمية بشكل عام".

وأكدت وزيرة التضامن أن التجربة الفعلية بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية أن الوزارة تدعم المجتمع المدني بكل قوة وتقدر جهوده، وأنه انطلاقا من إيمان الوزارة أن الصحة جزء لا يتجزأ من ثروة الإنسان وحقوق الإنسان، فإن الوزارة قررت دعم مستشفى الناس هذا العام بقيمة 18 مليون جنيه سيتم تخصيصها للمستشفى للمساهمة في عمليات الأطفال"، كما تمنت وزيرة التضامن المساهمةفي القضاء علي طوابير الانتظار، وشددت على تشجيعها للقطاع الخاص والمصرفي، ودعت كل المتبرعين، بدعم هذه الكيانات لأن كل جنيه يفرق في حياة الأطفال.

فقرة فنية متميزة قدمها النجم تامر حسنى

واختتم حفل سحور مستشفى الناس بفقرة فنية متميزة قدمها النجم تامر حسنى، الذي حرص على المشاركة بحفل السحور وتقديم عدد من أغانيه أبرزها "قدها وقدود" وهي الأغنية التي ساهم ومجموعة من النجوم بها في الحملة الدعائية لمستشفى الناس هذا العام، والتف الحضور حول المسرح احتفاء بحضور نجم الجيل، وتفاعلوا معه بحرارة شديدة وسط حالة من البهجة والسعادة التي سادت المكان.

تامر حسني

يشار إلى أن حفل سحور مستشفى الناس حضره عدد واسع من الشخصيات العامة فى كافة المجالات المختلفة ، حيث حضر من الرياضيين جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومن مجلس إدارة نادى الزمالك حضر الكابتن حسين لبيب ووأحمد سليمان وهانى شكرى وهانى برزى وهشام نصر ، ومن مجلس إدارة النادى الأهلى حضر طارق قنديل ومحمد الجارحى ومحمد سراج الدين ، كما حضرت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة الأهلى سابقا

نجوم الكرة

ومن نجوم الكرة والإعلام الرياضى ، حضر الكابتن أحمد شوبير وأيمن يونس وعبد الناصر زيدان والكابتن أحمد حسام ميدو وشيكابالا وعمر جابر ودونجا واسلام الشاطر وطارق السيد ومحمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسى والكابتن عبد الستار صبرى ووليد عبد اللطيف وهشام يكن ومحمود فتح الله وجهاد جريشة وحسام باولو ومحمد فاروق وياسر ريان واسامة عرابى ومختار مختار ومحمد عامر ورمضان السيد ، كما حضر الحكام ابراهيم نور الدين وسمير عثمان ورضا البلتاجى ، كما حضر الاعلاميان هشام ابراهيم واسلام صادق.

ومن أعضاء البرلمان المصرى ورجال السياسة فى مصر ، حضر السيد الشريف نقيب الإشراف ووكيل أول مجلس النواب السابقوالنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، والنائب الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشوخ ورئيس لجنة الاعلام والثقافة ورئيس مجلس إدارة الوطن والنائب هشام حسين عضو مجلس النواب ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب أحمد على والنائبة أميرة العادلى ، والنائبة آيات الحداد والنائب عبد المنعم اماموالنائبة السابقة مارجريت عازر والنائب السابق باسل عادل والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب السابق وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، ومن الشخصيات العامة حضر الدكتور جمال شعبان طبيب القلب الشهير وكوثر محمود نقيبة التمريض والشيخ مظهر شاهين والشيخ أحمد ترك .

طارق علام ودينا رامز

ومن الإعلاميين وكبار الكتاب الصحفيين، حضر حفل سحور مستشفى الناس مجموعة مميزة منهم ، حيث حضر الإعلامى تامر أمين بقناة النهار ، وطارق علام وزجته الإعلامية دينا رامز بقناة صدى البلد وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع وخالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ومحمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة والإعلامى طارق سعدة نقيب الإعلاميين والكاتب الصحفى جمال العاصى ومنى عبد الغنى الاعلامية بقناة cbc وشافكى المنيرى الاعلامية بالتليفزيون المصرى ومحمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة 24 ، كما حضر الاعلامية داليا أشرف بقناة dmc وخلود زهران بقناة اكسترا نيوز وهمت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وشيريهان الجابرى وريهام عياد وعبير الشيخ الاعلامية بقناة الحدث ، كما حضرت إيمان رياض المذيعة بقناة mbc مصر.

كما حضر حفل السحور عدد كبير من رجال الأعمال والقيادات الهامة بعدد من الشركات أبرزهم المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للاتصالات، تامر وحيد، الرئيس التنفيذي البنك العربي الافريقي الدولي، وتامر نجيب، رئيس قسم الاتصالات شركة بيتيو، وهاني امانالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - الشركة الشرقية ايسترن كومباني.

كما حضر نجوم الفن فى حفل سحور مستشسفى الناس ومنهم الفنانة إلهام شاهين وسوسن بدر وهالة صدقى وعفاف شعيب ولقاء سويدان والمنتج جمال العدل والمخرج اشرف فايق والفنانة جيهان الشماشرجى ومنال سلامة وبدرية طلبة ودينا عبد العزيز وياسمين رحمى ونورهان شعيب وياسمين جمال وعفاف مصطفى وراندا البحيرى ، كما حضر الفنان القدير محمد محمود وأحمد جمال سعيد وطارق صبرى

ويشار إلى أن الطاقم الطبي بمستشفى الناس للأطفال تمكن خلال 5 سنوات من تدشينها وانطلاق العمل الفعلي بها لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القلب من إجراء 7000 عملية، إضافة إلى معالجة أكثر من 20 ألف مريض، ومازالت المستشفى تقدم خدماتها بفضل المساعدات والتبرعات التي تتلقاها من جموع المصريين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد مستشفى الناس للأطفال، أكبر صرح طبي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستوعب ما يصل إلى 600 سرير، بالإضافة إلى خمسة مبانٍ مُشيدة على أعلى مستوى من الإنشاءات والتجهيزات، كما يتضمن 140 وحدة رعاية مركزة، و10 غرف عمليات، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية.

تهدف مستشفى الناس للأطفال إلى القضاء على قوائم الانتظار لعلاج أمراض القلب للأطفال، ويعتمد على الدور المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والمساهمات الفعالة في المجتمع. لذلك، يوفر المستشفى جميع خدماته للمرضى بالمجان.

تحرص المستشفى على تقديم الخدمات لجميع المرضى بنسبة 100% بأفضل المعايير والتقنيات العالمية، وتأكيده على أهمية تقديم جميع أوجه الدعم المعنوي والصحي لإسعاد الأطفال وتحقيق نتائج صحية جيدة لهم. وقد بدأ العمل في المستشفى من خلال تخصص أمراض القلب، بهدف تقديم العلاج لجميع الأطفال المصابين بأمراض القلب وتحسين صحتهم ورفاهيتهم.

تستقبل مستشفى الناس للأطفال التبرعات المالية والأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب. كما يتم إدارة المستشفى من قبل مؤسسة الجود الخيرية، وهو يتمتع بالرقابة من وزارة التضامن الاجتماعي.

يكرس القائمون على المستشفى جهودهم لتقديم العلاج والخدمة الطبية الجيدة والدعم النفسي للأطفال المصابين بأمراض القلب من جميع المحافظات، إذ يسعى المستشفى جاهدًا لتقليل قوائم انتظار مرضى القلب من الأطفال، ويضم فريقًا مؤهلًا ومتميزًا من الأطباء والإخصائيين والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين لتحقيق أفضل النتائج الصحية للأطفال.

ويمكن التبرع لمستشفى الناس الخيري للأطفال من جميع البنوك المصرية على حساب رقم 16441، أو عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمستشفى، أو من خلال إرسال رسالة تضمن كلمة "طفل" على رقم 9797، أو عن طريق فودافون كاش بكود *9*151#، أو أورانج كاش كود #7115#، أو منافذ فوري كود رقم 9145.

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