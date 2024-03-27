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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنس طاولة «سيدات الزمالك» يتأهل إلى نهائي البطولة العربية

صدى البلد

تأهل فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات" لنهائي البطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد فوزه على نظيره عالي البحريني، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة تألق كل من: "يسرا أشرف حلمي، وأميرة يسري، و المحترفة الأوكرانية مارجريتا بستوسكا".

ومن المقرر، أن يلتقي تنس طاولة الزمالك "سيدات" مع نظيره بتروجيت، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء النهائي للبطولة العربية.

من جانبه، أكد أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، واستحق الفوز على الفريق البحريني وبجدارة.

وأكد محمد السيد المدير الفني للفريق، أن اللاعبات قدمن مباراة جيدة، مشيراً إلى أنه يأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على بتروجيت والتتويج بلقب البطولة.

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أشرف حلمي رئيساً للجهاز، ومحمد السيد مديراً فنياً، وأحمد حلمي مدرباً عاماً، ومصطفي محمود رئيساً لقطاع الناشئين.

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