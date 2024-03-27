بيان عاجل للسعودية بعد إعلان إسرائيل مصادرة أراضٍ من منطقة الأغوار بفلسطين

أدانت السعودية، اليوم الأربعاء، إعلان إسرائيل مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادٍ للممارسات الفجّة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان لها أن المملكة تؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين.

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين المُمنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المُصادرة.