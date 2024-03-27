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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تناقش الاستعدادات لعيد الفطر وضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها استعدادات الحكومة لعيد الفطر المبارك.

ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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