شخصان ينتحلان صفة موظفين وينصبان على سيدة أعمال فى 3 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال .

تلقت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية .

وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكورين بدائرة قسمى شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث) وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية، و2 نموذج خاتم شعار الجمهورية "مقلدان"، وكارت تصريح مقابلة خالى البيانات "مزور"، وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية، وطلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية "تعيين وظائف، وتخصيص قطع أراضى، وعدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام، وعدد من ساعات اليد، الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير، ومبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، سيارة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.