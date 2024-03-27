عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان ينتحلان صفة موظفين وينصبان على سيدة أعمال فى 3 ملايين جنيه

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال .

 تلقت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية . 

وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكورين بدائرة قسمى شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث) وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية، و2 نموذج خاتم شعار الجمهورية "مقلدان"، وكارت تصريح مقابلة خالى البيانات "مزور"، وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية، وطلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية "تعيين وظائف، وتخصيص قطع أراضى، وعدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام، وعدد من ساعات اليد، الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير، ومبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، سيارة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه . 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة السبائك الذهبية الشهادات الدراسية المجني عليها النصب والاحتيال تشكيلا عصابيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

المعدن الأصفر يتراجع| انخفاض جديد في أسعار الذهب

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

حادث الخصوص| القصة الكاملة لحريق محطة الصرف الصحي.. تحرك عاجل وهذه أسباب الواقعة

ترشيحاتنا

تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

صاحب الفكرة العبقرية في غزوة الخندق.. من هو الصحابي سلمان الفارسي؟

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

اليوم.. بدء مؤتمر لبحث خطوات ذبح البقرات الخمس الحمراء تمهيدا لأكبر اقتحام للأقصى

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شمال تشيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار

بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

الغضب المستمر والرغبة في إيذاء الآخر.. 5 علامات تكشف حب الكراهية

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ