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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تزف بشرى سارة حول أسعار اللحوم.. كم بلغ ثمن الكيلو؟

صدى البلد

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن سعر كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها، و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس، والمفروم البلدي 260 جنيها، والكبدة البلدي 250 جنيها، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين 
وفي إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أمس الأول، الاثنين، مع التجار والمصنعين.


وأضاف صالح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأوضح أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وذكر أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو، والشيكارة 5 كيلو بـ 25 جنيها، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها، 
وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها.

 

أهم التخفيضات 

فيما تجاوزت التخفيضات 50%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية. 

وأكد صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

يشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

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