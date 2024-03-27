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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يعلن حاجته لتعيين ضباط جامعيين برتبة ملازم أول

أرشيفي
أرشيفي

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن حاجتها لتعيين عدد من المواطنين (ذكور فقط) من حملة الإجازة الجامعية ضباطاً جامعيين برتبة ملازم أول تحت الاختبار في الجيش العربي السوري.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري وجهت في وقت سابق ضربات صاروخية متتالية بصواريخ البركان لمقرات وتحصينات إرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدات كفرتعال وكفرعمة غرب حلب.

كما قصفت بالمدفعية الثقيلة مقرات ودشم الإرهابيين بمحيط بلدات معارة النعسان شمال شرق إدلب والفطيرة وديرسنبل جنوب إدلب.

واستهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة دير سنبل بريف إدلب.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت في وقت سابق بأنه تم رصد تحليق طيران مسيّر في سماء مدينة البوكمال شرق دير الزور، وبالقرب من الحدود السورية العراقية.

وكانت مدينة الراعي بريف حلب شهدت مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدف حاجزا للشرطة العسكرية على مدخل المدينة.

في سياق آخر، أحبط الجيش السوري محاولة تسلل للفصائل المسلحة على محور ريف اللاذقية الشمالي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع ونقاط انتشار هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة القصر بريف حلب الغربي.

 

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