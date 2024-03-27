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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرامة كهربا.. نجم الزمالك السابق يوجه رساله مثيرة لـ حسين لبيب

صدى البلد

وجه تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى حسين لبيب، رئيس النادي الزمالك بسبب غرامة محمود عبدالمنعم «كهربا»،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر تامر عبدالحميد، صورة حسين لبيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ريح الجمهور وطلع اصل المستند اللي يثبت دخول غرامة كهرباء كاملة وبالدولار خزينة نادي الزمالك.. غير كدة يبقي انت ضيعت حق الزمالك في القضيه دي».


 

وأكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملة فى غرامة نجم الأهليمحمود عبد المنعم “كهربا”


 

وكتب المندوه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بصفتي أمينا لصندوق نادي الزمالك أؤكد بأن كلما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة".

 

وأضاف: "وكما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة فإن نادي الزمالك حصل علىحقوقه كاملة حتى آخر يوم لدفع الغرامة، وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذييستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".

 

وأشار: "لا تلتفتوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القاريةومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة".

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