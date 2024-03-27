قفزة نوعية.. صادرات مصر الرقمية تتخطى 5 مليارات دولار وتستهدف الضعف بنهاية 2026

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن أن معدلات النمو بقطاع الاتصالات وصلت إلى 16 في المائة، ليصبح القطاع الأعلى نموا في قطاعات الدولة خلال الأعوام الستة الماضية، وبنسبة مساهمة بلغت 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح طلعت ـ في تصريح اليوم الأربعاء ـ أن صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلي نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026، كما من المستهدف الوصول إلي نحو نصف مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026.



وأشار إلى أنه يجرى حاليا إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 8ر1 مليار دولار سنويا، تتحملها الدولة بالكامل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، منوها بأن الوزارة تتوسع في خدمات التعهيد، حيث تم الاتفاق مع نحو 65 شركة عالمية ومحلية لتوسيع مراكز خدمة العملاء وإنشاء مراكز جديدة.



وبين طلعت أن منصة مصر الرقمية تستهدف إتاحة 170 خدمة للحكومة الإلكترونية للمواطنين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوزارة لديها عدة محاور وفق الاستراتيجية القومية للقطاع المواطن ركيزتها الأساسية والرقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية.



وقال: "إن عدد مكاتب البريد تجاوز 4616 مكتب بريد حتى الآن، كما توجد مكاتب متنقلة وأكشاك وسيارات للتيسير على المواطنين"، موضحا أنه تم تركيب نحو 1000 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي الماكينات إلى نحو 2600 ماكينة.

إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية



وأوضح أن الوزارة شرعت في التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع "أحمس" الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة.



وأشار إلى أن مشروع أحمس وثيق الصلة بكل الأحداث الحياتية للمواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل وتلقي العلاج والمعاش حتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.

ولفت إلى أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلي 13 منصة داخلية بالمشروع منها منصة الحماية الاجتماعية تتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الاتصالات أنفقت ما يربو من 13 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع حياة كريمة، متضمنا خطة إحلال الكابلات النحاسية على مستوى المدن بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 100 مليار جنيه حتي الآن.

وأوضح أنه تمت إتاحة سرعات إنترنت غير مسبوقة حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 64 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن السرعات تضاعفت أكثر من 10 أضعاف.