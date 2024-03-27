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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعترف بخطة الاحتلال للتدخل في عمل الممر البحري المؤقت

البنتاجون
البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون حقيقة تحضير الاحتلال نفسه للتدخل في  الممر البحري المؤقت الذي أعلنت الولايات المتحدة عن إنشائه والذي يصل بين ميناء لارنكا في قبرص وقطاع غزة، وفق ما ذكر موقع قدس.

وقال البنتاجون، إن الاحتلال الإسرائيلي سيلعب دورا أمنيا في "ضمان أمن الميناء المؤقت" لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف البنتاجون في مؤتمر صحفي، أن الممر البحري لتقديم المساعدات إلى غزة كان أحد القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن.

كما ذكر أن الولايات المتحدة ستوزع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.

ويأتي هذا الممر بعدما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية واستهدفت قوافل المساعدات الإنسانية في أكثر من مرة، في ظل حرب تجويع تمارس ضد المدنيين الذين نزح أكثر من 90% منهم جراء الحرب الإسرائيلية.
 

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الاحتلال الممر البحري

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