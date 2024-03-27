البورصة تخسر 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 28224 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 34320 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 12027 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 6516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9260 نقطة.