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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقررة الأمم المتحدة: تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف

الحرب على غزة
الحرب على غزة

قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الأربعاء،أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتهجير قسري للفلسطينيين نكبة متواصلة منذ 1948.

وأكدت ألبانيزي أن إمعان إسرائيل في تجويع الفلسطينيين واستعمالها أسلحة محظورة يمثل جريمة حرب، مضيفة إسرائيل لديها نية مبيتة لممارسة إبادة جماعية في قطاع غزة وإزالة حماس وتدميرها هدف عسكري غير واقعي.

التحقيق مع إسرائيل

وقالت ألبانيزي إن الأمر يتطلب عقودا من الزمن للبحث في أعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.

وأوضحت أن تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف ضد المدنيين، يجب النظر إلى ما تقعله إسرائيل بوصفها جرائم حرب، مؤكدة أن النزوح القسري وتدمير القرى جريمة قائمة بالمفهوم القانوني.

ولفتت فرانشيسكا ألبانيزي إلى أن الإبادة يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وهذا لا يقتصر على الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن إدانة إسرائيل والقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي أمر غير كاف، وانهم بحاجة إلى قوات حماية تفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي.

إسرائيل ألبانيزي جرائم حرب غزة الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

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