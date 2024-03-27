السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحكم بتهم استعراض القوة ضد المواطنين في البساتين.

واوضح أمر الاحالة قيام المتهمين "محمد .ع"،و"محمد .م" باحراز وحيازة وىخرون مجهولون اسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالتهديد والعنف واستخدمهما ضد بعضهم البعض والمجني عليه "فهد .م"،"محمود .م"،"محسن .أ" ،و"عادل .ز" حال كون المجني عليه الأول طفلا مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر واسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينته وتعريض حياتهم للخطر.