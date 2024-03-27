بعد زيادة البنزين.. أوبر ترفع أسعار خدماتها بنسبة 10%

رفعت شركة أوبر للنقل الذكي أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية بنسبة بلغت 10%.

وفي رسالة أرسلتها الشركة للكباتن أكدت فيها أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات أوبر وتم زيادة الأجرة بنسبة 10%.



كما خفضت الشركة رسوم الخدمة المتغيرة ليصبح متوسط رسوم الخدمة الأسبوعية 15% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلًا من 25.6%.

وكانت الحكومة رفعت أسعار العديد من المنتجات البترولية وجاءت الزيادة التي تتراوح بين 8-21.2% بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الخميس وذلك لأول مرة لها منذ بداية العام، وبعد غياب دام شهرين.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 8-10% في محطات التوزيع لتصبح على النحو التالي:

-بنزين 95: 13.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 12.50 جنيه، بزيادة 8%.

-بنزين 92: 12.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 11.50 جنيه، بزيادة 8.7%.

-بنزين 80: 11 جنيها للتر الواحد، بدلا من 10 جنيهات، بزيادة 10%.