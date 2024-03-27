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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمكافأة مالية.. محافظ المنوفية يكرم طفلا وشابا مكفوفين من حفظة القرآن الكريم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية طفلا وشابا (مكفوفين) من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة ، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وأهدي المحافظ مكافأة مالية للشاب مصطفى رجب الصباغ ابن قرية كفر الباجور ( طالب بكلية إعلام طنطا )، والطفل إبراهيم محمد درويش البالغ من العمر 8 سنوات ابن قرية بمم ( طالب بأحد المعاهد الأزهرية بتلا )، وذلك تقديرا لتفوقهما وتميزهما في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله رغم فقدانهما نعمة البصر، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم دعماً لأسرهم.

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وأشار المحافظ إلى أنهما نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية في تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم في بناء وتنمية المجتمع ، مؤكداً علي دعمه الكامل للموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم كونهم أمل الحاضر ومستقبل الغد .

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية علي جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية القران الكريم المعاهد الأزهرية المنوفية حفظ القرآن الكريم كاملا ذوي القدرات الخاصة

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