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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناقد فني: أحمد عيد غامر بأداء دور غير كوميدي في الحشاشين

أحمد عيد
أحمد عيد

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، بأداء الفنان أحمد عيد والذي يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي . 

وقال الناقد محمود عبد الشكور "أحمد عيد في دور زيد بن سيحون في حلقات "الحشاشين" يقدم شخصية غريبة ومركّبة بكل تمكّن واقتدار، لايفلت منه تعبير، ولايبالغ أو يقدم انفعالا زائدا، مع أن الشخصية تغري بذلك، هدوء كامل، وملامح وجه لا تلين، نموذج إنساني مليء بالتناقضات، نصير حسن الصباح وأقرب رجاله، أسير العقيدة الجامدة والحشيش، الشخصية لا وجود لها في التاريخ كما قال عبد الرحيم كمال، ولكنه أودع فيها كل كوارث أصحاب العقول الضيقة، وأتاح لأحمد عيد تقديم أحد أفضل أدواره عموما".

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وأكد محمود عبد الشكور أن “مغامرة من أحمد عيد أن يقدم أدوارا غير كوميدية، وثقة كبيرة في نفسه وفي قدراته، ليس سهلا ما فعله، نجوم كوميديا كبار لم ينجحوا في ذلك، لأن الجمهور لم يتنازل عن صورتهم التي حفظها عنهم، ولكن عيد، وهو بالمناسبة كوميديان متفرد طريقة واسلوبا وحضورا، مشخصاتي جيد بالأساس”.

وتابع محمود عبد الشكور “أتمنى ألا يؤدي نجاحه في الأدوار غير الكوميدية الى أن يوضع من جديد في خانة محددة، الآن فقط هو أكثر حرية في اختيار الأفضل، سواء في الكوميديا أو في غير ذلك، بدعم من موهبته واجتهاده”.

الحشاشين الناقد محمود عبد الشكور بيتر ميمي عبد الرحيم كمال مسلسل الحشاشين احمد عيد

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