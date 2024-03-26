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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوي لـ صدى البلد: أشغال شاقة خارج الصندوق وبيتر ميمي هايل في الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الوقت مبكرا لحسم الأفضل في دراما رمضان 2024 لكن هناك بعد الأعمال المتميزة حتى الآن. 

 

ووصف طارق الشناوي مسلسل أشغال شاقة بأنه عمل متميز، لإن الكتابة فيه مختلفة وخارجة عن الصندوق، وشهدت أحداثه لمحات إبداعية من الكوميديا غير التقليدية. 

 

وأثنى أيضا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على شيرين وخالد دياب في تأليف وإخراج مسلسل أشغال شقة الذي قدما من خلاله مواقف جادة أدت إلى الضحك.

 

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الأفضل في التمثيل 

 

وعلى مستوى التمثيل قدم هشام ماجد وأسماء جلال جدية في التمثيل، ويضاف لهما مصطفى غريب الذي اقترب هذا العام من الجمهور وهو كوميديان قادم بقوة للساحة الفنية. 

 

أما أفضل ممثل حتى الآن فاختار الناقد طارق الشناوي إياد نصار في مسلسل صلة رحم، ومعه أسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي بطلتي العمل.  

 

واستطرد في الإشادة بأداء سلمى أبو ضيف في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وصبا مبارك في لحظة غضب. 

 

مسلسل الحشاشين 

 

وتحدث الناقد طارق الشناوي عن جودة صناعة مسلسل الحشاشين من حيث التصوير حسين عسر، والموسيقى التصويرية أمين أبو حافة، والإخراج بيتر ميمي مضيفا: "عامل شغل هايل وصعب وفيه طاقة إبداعية عالية جدا".

طارق الشناوى أشغال شاقة بيتر ميمي هشام ماجد دراما رمضان 2024

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