أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

مش ندمانة على مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وسلمى أبو ضيف لايق عليها الدور

هشام ماجد بيحب الخير لصحابه وبيفكر في إيفيهات لزمايله

منتظرة عرض مسلسل معاوية وفيلم الفستان الأبيض

حقق مسلسل أشغال شقة الذي عرض في النصف الأول من شهررمضان، نجاحا كبيرا، ويعد من أبرز الأعمال الكوميديا التي قدمت هذا العام، ونال بطليه هشام ماجد وأسماء جلال العديد من الإشادات بأدوارهما.

وقالت أسماء جلال في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنها سعيدة بتعلق الجمهور بالعمل، وعبرت عن أمنيتها بتقديم جزء ثاني منه، وكشفت العديد من الكواليس والتفاصيل في الحوار التالي.

كيف اتخذتي قرار تقديم عمل كوميدي في رمضان؟ وما أبرز رود الفعل التي تابعتيها؟

قلقت في البداية من تقديم عمل كوميدي لأول مرة خاصة في رمضان، لكن شيرين وخالد دياب مؤلف ومخرج العمل ساهما بشكل كبير في إخراج الموضوع بشكل طبيعي وغير مفتعل.

واحنا بنصور المسلسل كنت حاسة إننا بنعمل حاجة لذيذة ودمها خفيف وهتعجب الناس بس مكنتش عارفة ولا متوقعة إن الناس هتتعلق بيه كده وتعمل كوميكس وميمز.

هل ترددتي في تقديم دورك بمسلسل أشغال شقة؟

ترددت بصراحة في الأول بس بعد قراءة السيناريو حسيت إنه مينفعش أرفضه ولا أفوته لإنه ملم بكل حاجة .. العمل اجتماعي وكوميدي وبيتكلم عن مشاكل المتجوزين وعلاقتهاالزوجة بجوزها وحماتها والشغالات لذلك هو بالنسبة لي مسلسل جوه مسلسل.

في رأيك سر تفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل ونجاحه بهذا الشكل؟

مخرج المسلسل كان حريص إن كل حاجة تبقى حقيقية.. وكان متمسك بتفصيلة إن الأم بعد الولادة تخس بالتدريج وحضرنا أكتر من بدلة وبطن مناسبة للتوقيت ده.

كمان عنصر مهم إن في ست هي اللي بتكتب وحلو إن الواحد بيطبق حياته الخاصة وقدمنا الشخصيات من لحم ودم وكنا بنسأل هو ده منطقي وبيحصل حقيقي ولا لا.

ناس كتير أشادت بشخصية ياسمين وشكلها بعد الولادة.. رأيك ايه في رد الفعل ده؟

حبيت إن الناس قالوا شكرا إنكوا بينتوا صورة حقيقية لإن في مسلسلات كتير بتطلع الست بعد الولادة بحالة ممتازة وده مش حقيقي.. وكنا بنعمل مجهود إن البنت تبقى كإنها لسه والدة ومعندهاش وقت تسرح شعرها حتى.

هل أحداث العمل مقتبسة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة؟

لا.. أحنا حسينا بالشبه في تعليقات الجمهور أثناء عرض المسلسل لكن احنا مش بنحاول نعيد الفيلم والموضوع جه من كاتبة صديقة للمخرج خالد دياب وكانت عاملة كتاب عن الشغالات وكتبت عن أكتر من 50 مساعدة منزل عشان تخرج من القعدة دي بمواقف تضحك.

مين الشغالة المفضلة ليكي في أشغال شقة؟

اكتر واحدة كانت بتموتنا من الضحك انتصار كانت مش طبيعية.. ولو هجيب واحدة فيهم في بيتي هتكون إيمان السيد عشان هتأكلني أكل حلو.

ايه رأيك في الناس اللي بتقول إنك شبه سعاد حسني؟

أنا بموت في سعاد حسني وهي في حتة محدش هيجي زيها وبموت فيها.. بس لأ أنا مش شبهها طبعا.

أكتر مشهد كنت متحمسة له في المسلسل وبتحبيه؟

مشهد الرقصة فعلا مقتبس من مسلسل Friends لإني بحبه أوي ده أحلى مسلسل في الحياة.. والرقصة دي كانت دايما في بالي وقلت لازم اعملها في مسلسل.

لما لقيت المخرج بيقول عندنا مشهد رقصة وريتها لهشام ماجد وحفظ الحركات بتاعتها وعملناه.

ليه رفضتي تقدمي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة؟ وهل ندمانة بعد نجاحه؟

أنا راضية جدا باختياري لمسلسل أشغال شقة.. وسبب اعتذاري عن أعلى نسبة مشاهدة كان توقيت التصوير

أنا مرجعتش في كلامي بس كان المفروض المسلسل يتصور ويتعرض قبل رمضان واتأجل وكنت مضيت مع أشغال شقة وداخلة أصور بعد يومين.. وحسيت إني مش هعرف أعمل كده في الناس

لما شفته انطباعي إن سلمى أبو ضيف لايق عليها الدور أكتر مني بكتير والعيلة كلها لايقة على بعض وكل حاجة حلوة اوي.

رأيك ايه في التعاون مع هشام ماجد؟

هشام ماجد إنسان نضيف جدا وبيحب الخير لصحابه وفي طاقة حقيقية مش مصطنعة بينهم وهما بيحبوا بعض وبيشجعوا بعض

هشام بيقعد يفكر للناس في الايفيهات ولو حد مش بيتكلم في مشهد هيفكرله في حاجة يقولها.

صورة الفرح كانت تريند طول عرض المسلسل.. كانت فكرة مين؟

صورة الفرح كانت من التفاصيل المهمة اللي بتحكي عن علاقة الحماة بالبنت من غير ما نقعد نقول طول الوقت.. ومنها الصورة أو إنها اختارت العفش كله على مزاجها وده بيبين قد ايه الحما شخص مسيطر

ايه الصعوبات والتحديات اللي واجهتك في التصوير؟

كان عندي تحدي إني مكنش بحاول أضحك الناس، ومشاهد بدلة زيادة الوزن كانت صعبة جدا

كنا بناخد في تحضيرها 3 ساعات وبنصور بيها 6 ساعات في اليوم والدكتور قالنا إنها بتوطي ضغط الدم وكنت بتعب أوي فعلا وأغمى عليا بسببها.

هل هيبقى في جزء تاني من مسلسل أشغال شاقة؟

ممكن بس احنا متكلمناش بشكل رسمي في الموضوع ده.. والمخرج ساب النهاية مفتوحة عشان الجمهور يتخيل مستقبل العيلة دي أو يمكن يكون في جزء تاني

المسلسل أصلا كان 30 حلقة وقرروا ياخدوا أكتر مواقف هتضحك وقصص الشغالات اللي الناس هتتعامل معاها.. ولو اتعمل جزء تاني هكمل طبعا.

بتحضري لأعمال ايه الفترة الجاية؟

بنصور حاليا فيلم ولاد رزق 3 ومستنية عرض أفلام آل شنب والفستان الأبيض، وفيلم الأستاذ مع شريف عرفة ومحمد إمام.

منتظرة جدا مسلسل معاوية ومش عارفة هيعرض امتى، ولحد دلوقتي لسه مفيش مسلسلات جديدة

هل ندمانة على رفض تجربة البطولة المطلقة السنة دي؟

أنا آخر واحدة في الدنيا ممكن يفرق معاها بطولة مطلقة أو لا.. الحاجات دي بتيجي لما ربنا بيريد والناس تشوفك في المكان ده وانت حاسس إنه ده الوقت المناسب .. ولما بتيجي بدري او تستعجل فيها بتقع