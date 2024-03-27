خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الجهاز المركزى للتعمير

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد محمد الحفناوى، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس حسن فرج الله، واللواء سامح البدراوي، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، و حمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف الطيب مدير عام إدارة مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.



وأوضح محافظ قنا ، أن جهاز التعمير يقوم بالاشراف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى يجرى تنفيذه بطول 50 كم ويضم 3 حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم.

وأكد الداودى، أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلاً عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

وأضاف محافظ قنا ، أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات لانتاج الدواجن، بالإضافة لتطوير مصنع العلف بالمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، لافتاً إلى أن أعمال التطوير فى القطاعات الإنتاجية بالمشروعات، سوف تسهم فى مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، والتى تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم فى الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية.

وأشاد محافظ قنا، بدور الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.