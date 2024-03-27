6 محطات بسوهاج تحصل على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب

حصلت 6 محطات مياه شرب بمحافظة سوهاج على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والتي منحت بقرار من اللجنة العليا للمياه، وذلك في اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، ان المحطات الحاصلة على تلك الشهادة هي محطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا.

ومحطة مياه الشورانية النقالى ومحطة مياه الشورانية الجوفية بمركز المراغة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.

محافظة سوهاج

واكد الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

واوضح الكيميائي احمد صلاح عثمان مدير ادارة مامونية المياه والصرف ان منهجية سلامة ومامونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يشار إلى انه في وقت سابق تم اعتماد خطط سلامة ومامونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب وجارى اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.