اقتصاد الإمارات.. سيولة الأسهم المحلية ترتفع لـ1.9 مليار درهم جلسة منتصف الأسبوع

ارتفعت سيولة أسواق الأسهم المحلية إلى أكثر من 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"باركن" التداولات.

وفقا لتقرير صادرعن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “ وام”،فقد توزعت السيولة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و663.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 496.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.886 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذت "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.9 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "أبوظبي الأول" بنحو 165.9 مليون درهم وأقفل عند 13.48 درهم، ثم "أي آند" جاذباً أكثر من 114.3 مليون درهم ليقفل عند 18.26 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 222.4 مليون درهم ليغلق عند 8.19 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 99.1 مليون درهم وأقفل عند 17.25 درهم، ثم "جي أف اتش" بسيولة 73.3 مليون درهم، ووصل إلى 1.13 درهم.