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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"سيدات أعمال عجمان" يناقش دور "الملكية الفكرية والعلامات التجارية" في تنمية المشاريع

مجلس سيدات أعمال
مجلس سيدات أعمال عجمان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، مجلساً رمضانياً بعنوان "المرأة واستدامة الأعمال"، بهدف تسليط الضوء على توجهات المشاريع المستقبلية ومناقشة دور الملكية الفكرية والعلامات التجارية في تنمية المشاريع وتطوير المنتجات.

 

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد حضر المجلس الرمضاني الذي عقد في مجلس الوطن بمنطقة الرقايب بعجمان،  الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان، والدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، ومجموعة من مسؤولي وممثلي الدوائر والجهات الحكومية وخبراء ريادة الأعمال وأصحاب وصاحبات المشاريع والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة.

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ورحبت الدكتورة آمنه خليفة آل علي، بالحضور، مؤكدة أهمية المجلس الرمضاني ودوره في إنشاء منصة تفاعلية بين خبراء ريادة الأعمال وأصحاب وصاحبات المشاريع، ورصد فرص ومقومات تطوير المشاريع، وضرورة مواكبة المشاريع لتوجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكدت حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تعزيز دوره التوعوي لتنمية الأعمال والمشاريع الخاصة بأصحاب وصاحبات الأعمال، عبر تثقيفهم بأدوات استدامة ونمو الأعمال وتطوير المنتجات، منوهة بأن المجلس الرمضاني يتكون من ثلاثة محاور رئيسية تضمنت "الملكية الفكرية" و"العلامات التجارية" ثم "مشاريع المستقبل".

 

وذكرت أن مجلس سيدات أعمال عجمان بادر بالتعاون مع شركائه في تسجيل عدد من الملكيات الفكرية لعضواته من صاحبات رخصة "بدايات".

من جانبها، تناولت المهندسة شيخة عبدالله، خبيرو ملكية فكرية وفاحصة ملكية صناعية، محور"الملكية الفكرية"، ومدى اهتمام الدولة بسن القوانين الخاصة في هذا المجال، وقدمت نبذة عن أنواع المصنفات، والفرق بين الملكية الصناعية والملكية الفكرية.

بدورها، شرحت المحامية محبوبة باقر، خبيرة ملكية فكرية وعلامات تجارية، تاريخ العلامة التجارية وتأثيرها على نمو الشركات، مؤكدة أن للعلامات التجارية دور حيوي في رسم الصورة الذهنية لدى العملاء وتجسيد جودة المنتج وتميزه وتطوره، وشرحت أنواع العلامات التجارية ومنها "علامة خدمية، وعلامة منتج، وعلامة صوت وغيرها من أنواع العلامات".

وقدم المستشار الاقتصادي سالم الغافري، المحور الثالث بعنوان "جاهزية الأعمال للمشاريع المستقبلية"، وأهمية توجه أصحاب وصاحبات المشاريع للاستثمار وزيادة الإنتاجية في العديد من القطاعات ومنها "الذكاء الاصطناعي، والتعليم، والزراعة، والصحة، والقطاع المالي الرقمي، والصناعة، والنقل، والبيئة" وغيرها من القطاعات.

وأوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، بتكثيف الجهود لتوجيه أصحاب وصاحبات المشاريع نحو الاستفادة من تسجيل الملكيات الفكرية والعلامات التجارية، والاستثمار في المشاريع المبتكرة والمستقبلية، وتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات المتخصصة في كيفية اختيار المشاريع الناجحة.

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