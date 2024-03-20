عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركتين بقطاع الدراجات الكهربائية

غرفة دبي
غرفة دبي

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم شركتين عاملتين في الإمارة للتوسع بسوق الدراجات الكهربائية العالمية.

 

وساهمت جهود الغرفة في إنجاز شراكة استراتيجية بين  الشركات للاستفادة من نمو الطلب العالمي على وسائل النقل المستدام خاصة الدراجات الكهربائية.

اقتصاد الإمارات|موانئ دبي تطلق شبكة عالمية للشحن

اقتصاد الإمارات| 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

ووفق بيان صادر اليوم عن غرف دبي، فقد لعبت غرفة دبي العالمية دورا محوريا في إتمام الشراكة بين "ون موتو"، وهي شركة متخصصة في مجال المركبات الكهربائية ومقرها دبي، وشركة "جلوبال سينرجي تريدنج" المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية وخدمات المبيعات وتتخذ من دبي مقراً لها.

اقتصاد الإمارات|موانئ دبي تطلق شبكة عالمية للشحن

اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان تستعرض خدماتها في معرض للاستثمار العقاري

وأثمرت الشراكة عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "ون موتو تكنولوجيز برايفت ليمتد" لإدارة العمليات الخارجية المشتركة في قطاع الدراجات الكهربائية وتحديدا في السوق الهندية.

وتجسد هذه الشراكة التزام غرفة دبي العالمية بقيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، وخلق فرص أمام القطاع الخاص في دبي لبناء شراكات محلية وعالمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار مجتمع الأعمال ونمو التجارة الخارجية للإمارة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي : تحرص غرفة دبي العالمية على تسليط الضوء على الفرص الجديدة في الأسواق الخارجية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي، بالتزامن مع تحفيز القطاع الخاص على تطوير شراكات بنّاءة، وتصدير الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها شركات الإمارة في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع النقل المستدام إلى العالم، وتساهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كبوابة عالمية محفزة للفرص والنمو.

اقتصاد الامارات غرفة دبى مال واعمال الخدمات اللوجيستية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات|1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال فبراير 2024

ترشيحاتنا

ما اعتدت قط |مفتي الجمهورية : كل حروب مصر بدافع استرداد الكرامة

85 ديلر.. الشرطة تداهم أوكار مروجي المخدرات قبل العيد بالإسكندرية

لا حياة في غزة| السبب الأساسي لاقتحام مستشفى الشفاء.. ومفاجأة بشأن الهدنة

أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو

الولد رجلة اتكسرت.. شخصان يلهوان بعبوة غاز يتسببان في كارثة

باحث في العلاقات الدولية: هناك اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن عملية التوسع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ