اقتصاد الإمارات| غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركتين بقطاع الدراجات الكهربائية

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم شركتين عاملتين في الإمارة للتوسع بسوق الدراجات الكهربائية العالمية.

وساهمت جهود الغرفة في إنجاز شراكة استراتيجية بين الشركات للاستفادة من نمو الطلب العالمي على وسائل النقل المستدام خاصة الدراجات الكهربائية.

ووفق بيان صادر اليوم عن غرف دبي، فقد لعبت غرفة دبي العالمية دورا محوريا في إتمام الشراكة بين "ون موتو"، وهي شركة متخصصة في مجال المركبات الكهربائية ومقرها دبي، وشركة "جلوبال سينرجي تريدنج" المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية وخدمات المبيعات وتتخذ من دبي مقراً لها.

وأثمرت الشراكة عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "ون موتو تكنولوجيز برايفت ليمتد" لإدارة العمليات الخارجية المشتركة في قطاع الدراجات الكهربائية وتحديدا في السوق الهندية.

وتجسد هذه الشراكة التزام غرفة دبي العالمية بقيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، وخلق فرص أمام القطاع الخاص في دبي لبناء شراكات محلية وعالمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار مجتمع الأعمال ونمو التجارة الخارجية للإمارة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي : تحرص غرفة دبي العالمية على تسليط الضوء على الفرص الجديدة في الأسواق الخارجية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي، بالتزامن مع تحفيز القطاع الخاص على تطوير شراكات بنّاءة، وتصدير الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها شركات الإمارة في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع النقل المستدام إلى العالم، وتساهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كبوابة عالمية محفزة للفرص والنمو.