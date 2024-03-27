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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصبوا على المواطنين.. أجهزة الداخلية تداهم كيانين تعليميين وهميين بكفر الشيخ والغربية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بمنحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" والإستيلاء على أموالهم، وقيامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى "كفر الشيخ والغربية" واتخاذهما من مقرى الكيانين مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي بالإضافة إلى الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما 267 شهادة دراسية "مزورين" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية مختلفة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية و6 أكلاشيه وطلبات تسجيل إلتحاق بالدراسة ومجموعة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد خاصة بالطلبة الدارسين ومجموعة من نماذج امتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين ومطبوعات دعائية ومجموعة من الكتب الدراسية المختلفة وجهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين احتوائه على نماذج الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لإحدى الكيانات الوهمية.

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الشهادات الدراسية الشهادات الجامعية الكيانات الوهمية الكتب الدراسية

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