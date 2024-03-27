ممارسة الفجور.. شاب يعرض نفسه على صفحة مشبوهة على الإنترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية لأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية") يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور .. فضلاً عن قيامه بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب وبثها عبر عدة تطبيقات إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم") ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.