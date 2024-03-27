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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

غرق سيارة
غرق سيارة

في حالة غرق السيارة، يتعرض السائقون لموقف مرعب يفقدهم السيطرة على الوضع، مما يجعل سيارتهم فخًا غارقًا، فقد استيقظ العالم اليوم على مأساة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في نهر باتابسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار مخاوف من تكرار هذا الحادث مع السائقين.

وفي محاولة لإيقاف المزيد من الحوادث المحتملة، تمكنت السلطات من وقف المزيد من حركة المرور فوق الجسر بفضل نداء الإنذار الذي أطلقته السفينة الناقلة التي اصطدمت بالجسر، وحتى الآن، تم إنقاذ عاملين من فريق العمل على الجسر، فيما يبقى ستة آخرون في عداد المفقودين.

في حال وقوع السيارة في المياه، يجب على السائقين البقاء هادئين لديهم فرصة للهروب، في عام 2013، نجت امرأة من مقاطعة كالفيرت في ميريلاند بعد أن سقطت سيارتها من جسر خليج تشيسابيك بارتفاع 27 قدمًا في الماء.

وفقًا لـ جوردون غيسبريت، أستاذ التفاعل الحراري المتقاعد، لديهم الركاب دقيقة واحدة فقط لإنقاذ أنفسهم من سيارة غارقة. بمجرد أن تصبح السيارة جزئيًا مغمورة، تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير.

 

لتذكير السائقين بالإجراءات الصحيحة، ينصح بحفظ كلمات السلامة الأربعة "SWOC":

- خلع حزام الأمان.

- فتح النوافذ.

- الخروج فورًا.

- إنقاذ الأطفال أولاً.

"الكثير من الأشخاص يعتقدون أنه يجب فتح الأبواب، وهو ما لا ينبغي القيام به"، قال غيسبريت. "السيارة تغوص بعمق، وعندما تصل المياه إلى النافذة، فلن تتمكن حتى من فتح النافذة. لذا يجب عليك فتحها في أسرع وقت ممكن."

أضاف غيسبريت أن نوافذ الكهرباء يجب أن تعمل في غضون دقيقة واحدة "لأن مفتاح الإشعال كان مشغلاً."

عند مساعدة الأطفال، يجب دفع الأكبر أولاً لتمكينك من مساعدة الركاب الأصغر سنًا. وقال غيسبريت إنه من الأسهل دفع الركاب بدلاً من سحبهم، لذا عليك البقاء في السيارة حتى يتم إجلاء الركاب بأمان.

تغرق السيارات في الماء العميق عادة بالجزء الأمامي أولاً، لذا يمكنك كسب بضع ثوانٍ إضافية عن طريق الخروج من النافذة الخلفية. 

إذا كان هناك زر إفراج في المقعد الأمامي للشباك الخلفية، فيمكنك الهروب من الخلف، ولكن لا تضيع الوقت في محاولة تحديد موقعه.

بمجرد أن تبدأ السيارة في الغرق بالجزء الأمامي، سيبدأ الأكسجين بالنفاذ تهرب أي فقاعات هواء من الخلف. 

في المياه الأقل عمقاً، قد تنخفض السيارة أفقياً، لذا قد يستطيع الركاب البقاء على قيد الحياة في جيب هواء محاصر، لكن غيسبريت قال إن هذا السيناريو "نادر جداً."

وفقًا لغيسبريت، فإن كسر زجاج السيارة ليس ممكنًا، فالسيارات التي تحتوي على نوافذ مغلفة بالبلاستيك بدلاً من الزجاج المقوى تقاوم القوة العنيفة؛ حيث لم تتمكن أي من الأدوات الست التي تم اختبارها في دراسة لجمعية السيارات الأمريكية من كسرها. 

تحتوي ملصقة في الزاوية السفلية للنافذة الجانبية على تحديد زجاج المقوى أو المغلف بالبلاستيك، ولكن هذا يساعد فقط إذا كنت قد حفظته.

السيارة غرق السيارة جسر بالتيمور

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