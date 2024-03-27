مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجة الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين في ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة.. قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومي 26- 27 من مارس الجاري، لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.



جاء ذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش؛ لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لحشد جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين داخل قطاع غزة .