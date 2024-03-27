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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل ب 100 راجل الحلقة 17.. سمية الخشاب ترفض قتل شقيقتها

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 17 تطور  جديد فى الأحداث حيث أخبرت «غالية» أختها «سونة» أنها لا تستطيع قتلها وتحرم أبنائها منها مثلما حرمتها من ابنها، تخبر «غالية» «عبد الله» أنها حزينة من «سونة» وعن ما فعلته بها وأنها بعد مواجهتها لها ظلت حزينة منها.

يخبر راضي مهران أن الشركات الذي تتعامل مع شركته سيتركوهم إذا لم يظهر ليخبره «مهران» أن يتحدث معهم أن العمل سيظل بوجوده أو بدونه وأن من يرفض يلغي العمل معه، تذهب «سونة» لـ «ميشو» في القسم ليطلب منها «ميشو» أن تطلب من «راضي» أن يتصرف وأن تظل بجانبه لكن ترفض «سونة» وتتركه.

يذهب «عبد الله» لـ «دودي» زوجة مهران في مكان عملها ولكن يحاول «راضي» أن يطرده ولكن تأتي «دودي» لتدافع عن «عبد الله» وتجعل «راضي» يغادر ويتركه، يخبر «راضي» «مهران» أن زوجته تجلس مع «عبد الله» وتدافع عنه، يظهر أحد الأشخاص وهو يوجه المسدس اتجاه «دودي» ويحاول قتلها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب محمود عبدالمغني مسلسل بـ 100 راجل محمود حمدان الفنانة سمية الخشاب

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