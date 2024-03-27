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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد العزيز: الفن غدار ماديا وفنيا.. وعمري ما عملت بيزنس خاص

الفنان احمد عبد العزيز
الفنان احمد عبد العزيز

أكد الفنان  أحمد عبد العزيز، أنه يرى أن الفن غدار ولم يقوم بعمل بيزنس خاص به تحسبا لأي لحظة غدر من الفن، قائلا: "الفن غدار ومفكرتش اعمل بيزنس خاص ومقصدش بموضوع الفن غدار أنه مرتبط بالناحية المادية فقط ولكن المادية والفنية والفن غدار عموما".

وأوضح أحمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن العمر يمر وأنه قرأ مسرحيات كثيرة وقدم بعضها لشخصيات تتكلم عن الفنان الذي كان ملء السمع والبصر ثم ابتعدت عنه الاضواء ومن الأكثر شهرة لفنان راح عليه الزمن.

الشغل كان واخد كل الوقت

واستكمل: "مهنة التمثيل بتعمل كده في معظم الأحوال، ومن الناحية المادية برضو غدار وأنا طول الوقت عمري ما كان عندي إصرار عمل بيزنس خاص وأجيب له وقت منين والشغل كان واخد كل الوقت، وبُعدي عن الشاشة فترة مكنتش كبيرة قوي وكان لأسباب كتير".

الفن غدار بيزنس خاص السمع العمر يمر غدار

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