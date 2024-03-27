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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

سيارات تسلا
سيارات تسلا

في محاولة لجذب المزيد من السائقين للاهتمام بنظامها المتقدم لمساعدة السائقين (ADAS)، أعلنت شركة تسلا أنها ستقدم فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد لنظام FSD لجميع ملاك السيارات في الولايات المتحدة (الذين يمتلكون سيارات قادرة على تشغيله).

 

تكلفة النظام 

تأتي هذه الإعلانات في إطار المنافسة الشديدة التي تخوضها تسلا في سوق السيارات الكهربائية مع منافسيها. وقد حصل البرنامج، الذي يكلف عادة 12,000 دولار، على تحديث كبير مؤخرًا.

وبدأت الشركة مؤخرًا بتطبيق الإصدار 12.3.1 من مساعد السائق FSD، الذي قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتضمن تحديثات "مدهشة". 

وتستفيد التقنية الآن من "شبكات عصبية من النهاية إلى النهاية"، وهذا يتيح لها اتخاذ قرارات استنادًا إلى بنك البيانات الخاص بتسلا للقيادة، بدلاً من الحاجة إلى البرمجة.

نتيجةً لهذا التحديث، تسعى تسلا إلى جذب عملاء جدد لشراء هذه التقنية، ووفقًا لبريد إلكتروني مسرب من ماسك، فإن الشركة ستطالب الآن موظفيها بتثبيت FSD على كل سيارة يبيعونها، وأن يقوموا بعرض التقنية لكل عميل جديد في أمريكا الشمالية.

وفي البريد الإلكتروني، كتب ماسك أن "القليل جدًا من الناس يدركون حقًا مدى جودة نظام FSD"، وهذا مشكلة للشركة. 

وتقول وكالة رويترز، إن معدل الاعتماد على هذه التقنية المكلفة انخفض إلى 14 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل قدره 53 في المائة في الربع الثالث من عام 2019.

وقد تكون زيادة عدد العملاء الذين يشترون FSD أمرًا مهمًا بالنسبة للعلامة التجارية، التي خفضت أسعار سياراتها عدة مرات في الأشهر الأخيرة. 

وتواجه تسلا ظروفا سوقية أكثر تحديًا في العديد من الأسواق الدولية، وضحت الشركة بأرباحها من أجل الحفاظ على مستويات المبيعات.

تسلا سيارات تسلا نظام FSD

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