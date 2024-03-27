عبر بولندا.. الإمارات تعلن إرسال 50 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات إلى أوكرانيا على متنها 50 طنا من المواد الغذائية، وذلك في إطار الدعم الإغاثي المتواصل لمساعدة المتضررين في أوكرانيا للتخفيف من حدة التداعيات التي تواجه الشعب الأوكراني.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم إرسال المساعدات الإماراتية جوا إلى بولندا، وستقوم بعثة الإمارات في بولندا بالإشراف على نقل المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية قدمت إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.