بيان هام لدولة الإمارات بشأن مصادرة إسرائيل أراضي في منطقة الأغوار

أدانت دولة الإمارات مصادرة الحكومة الإسرائيلية أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق بيان للخارجية الإماراتية، فقد أعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.



وحثت الوزارة على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.