بيان عاجل من قطر بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأغوار

أدانت قطر، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الدوحة تعد الخطوة الإسرائيلية امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الإسرائيلي قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.

وشددت الخارجية القطرية على رفض الدوحة التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشودة، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.