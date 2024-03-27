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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من قطر بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأغوار

قطر
قطر

أدانت قطر، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الدوحة تعد الخطوة الإسرائيلية امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الإسرائيلي قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.

وشددت الخارجية القطرية على رفض الدوحة التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشودة، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.

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قطر الاحتلال الاسرائيلي الاغوار المستوطنات تهجير الشعب الإسرائيلي قطاع غزة غزة

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