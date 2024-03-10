فلسطين: بناء الاحتلال لبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار اختبار لمصداقية الموقف الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية، وقيامهم بتحركات للسيطرة على المنطقة المحيطة بها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، ذلك امعانا إسرائيليا رسميا في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الارض.

ورأت الوزارة الفلسطينية أن إقامة هذه البؤرة تحد سافر لإرادة السلام الدولية والاجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، يقف خلف هذا الانتهاك الصارخ ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية وإنما وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف امثال سموتريتش وبن جفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن نتنياهو يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم من خلال إعطاء ومنح المزيد من جوائز الترضية لشركائه الفاشيين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ما يعكس هشاشة الموقف الدولي الرافض للاستيطان طالما لا يتم ترجمته الى أفعال وخطوات عملية وعقوبات رادعة تجبر إسرائيل على وقفه فوراً.