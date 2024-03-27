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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يوافق على انضمام وسام أبو علي لاعب الأهلي للمنتخب الفلسطيني

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على انضمام وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي للمنتخب الفلسطيني.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني".

وأضاف: "جاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبرغبة وطلب من أبو علي لتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني".

وأتم: "يخوض أبو علي حاليا غمار منافسات الدوري المصري الممتاز، رفقة النادي الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، ودوري السوبر الدنماركي".

وشارك وسام أبو علي حتى الآن مع الأهلي في 3 مباريات، حيث سجل هدفين خلال 101 دقيقة في كل المباريات قادما من فريق سيريوس السويدي.

الاتحاد الفلسطيني فيفا وسام أبو علي الأهلى النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم

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