جاكيت فرو .. فيفي عبده بإطلالة شتوية محتشمة

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.

وتألقت فيفي عبده بإطلالة شتوية محتشمة، مرتدية فستانا باللون الأسود السادة، مع جاكيت كبير الحجم باللون البني بصيحة الفرو.

ونسقت فيفي عبده مع إطلالتها حقيبة كبيرة الحجم باللون البني من ماركة الأزياء العالمية lv، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي بصيحة التايجر.

واستكملت فيفي عبده مع إطلالتها مجموعة مجوهرات أنيقة وملفتة في اليد والرقبة، مع ارتداء النظارة الشمسية بحجم كبير، وتركت خصلات شعرها الأسود المموج أعلى الكتف بطريقة مميزة.