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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جوري بكر بإطلالة أنيقة، مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود ذات الأزرار الكلاسيكية الجولد، مع بنطال قماش باللون الأسود أيضا لاستكمال إطلالتها.

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وانتعلت جوري بكر حذاء باللون الأسود الشفاف ذا كعب عالي، لاستكمال اطلالتها الأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت جوري بكر المكياج الهادئ، حيث اختارت اللون البيج في الشفاه، مع إبراز العين بالايشادو البني ووضعت البلاشر اللامع على الوجنتين.

وتركت جوري بكر خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة عفوية أعلى الكتف.

جوري بكر
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