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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

صدى البلد

تستعد الحكومة مجددا لعودة تصدير البصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتوافر المعروض منه خلال الموسم الجاري بعد زيادة الإنتاجية .

 

إنتاج وفير 
 

وقال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة ، إننا على أعتاب إنتاج الموسم الجديد من البصل ، موضحًا أننا لدينا إنتاج وفير من البصل يكفى للاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير .

وأضاف " عبد المحسن " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أننا لدينا إنتاج زيادة من البصل بنسبة 50% عن العام الماضي لذا لايمكن أن تتكرر أزمة التصدير والأسعار مرة أخري ، مشيرًا إلى أن إنتاج هذا الموسم من البصل تجاوز ال 5 مليون طن فى حين أننا أنتجنا الموسم الماضي مايقرب من 3.5 مليون طن من البصل .
 

وأكد " رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة" أننا نصدر حوالى 700 ألف طن من البصل كل عام وبالتالي فإننا لدينا إنتاج أكثر من الاحتياج المحلي والتصدير .

 

أزمة فى أسعار البصل 

 

ونفي الدكتور على عبد المحسن،  حدوث أى أزمة فى أسعار البصل حين فتح باب التصدير مرة أخري لإننا لدينا إنتاج زيادة هذا الموسم  ، لافتًا إلى أن أسعار البصل حاليا منخفضة مقارنة بأسعار البصل الأيام الماضية. 

 

تكويد المزارع 

 

وكان قد  سمح الحجر الزراعي المصري لشركات تصدير البصل ببدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بالمحصول، استعدادًا لاستئناف تصديره بداية من مطلع شهر أبريل المقبل .

ووفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.

ويبدأ موسم تصدير الحاصلات الزراعية في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي.

 

وكانت ارتفعت أسعار البصل في أسواق التجزئة إلى مستويات تاريخية ليصل الكيلو 40 جنيها بالأسواق ، وذلك منذ أسابيع قليلة ، لذا جاء قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير البصل .

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