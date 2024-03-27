مكانش ابن موت.. الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن الراحل مصطفى درويش

وجه الفنان أحمد عبد العزيز رسالة مؤثرة للفنان مصطفي درويش قائلا: "ازاي مات مصطفي درويش ؟ .. مكانش ابن موت".

وأكد عبد العزيز خلال لقائه بالإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنه قد التقي بمصطفي في مسلسل سره الباتع، وكان نشيطا، وبداخله فنان كبير ومجتهد وجاد، ومحب لعمله ولبلده بشكل كبير، ويبذل كل طاقته لعمله ولوطنه، ويقوم بأعمال خيرية كثيرة.

كسبت صديقا جديدا واستمتعت بالعمل معه

أضاف الفنان أحمد عبد العزيز أنه قضى مع الراحل الشاب مصطفى درويش ثلاثة أشهر في العمل، قائلا:" كانوا 3 شهور ممتعين جدا، وكسبت صديقا جديدا، واستمتعت بالعمل معه، وفوجئت بعد فترة بسيطة بخبر وفاته، وكان كويس ومافيهوش حاجه ولا سنه كبير".