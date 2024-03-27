عاجل.. مدير مشروع سد النهضة يكشف موعد الانتهاء من أعمال البناء

أعلن كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أنه بحلول العام المقبل سيتم الانتهاء من أعمال بناء سد النهضة.

وقال هورو في تصريحات لموقع EBC World، إن أعمال البناء في سد النهضة ستكتمل بحلول العام القادم على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين.

وأضاف مدير مشروع سد النهضة، أنه سيتم التغلب على العقبات الفنية والمشاكل التشغيلية، والتحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، لاستكمال بناء السد في موعده.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التخزين الرابع انتهى فى سد النهضة يوم 9 سبتمبر 2023 بإجمالي تخزين 41 مليار م3، بعد ما فاضت المياه من أعلى الممر الأوسط إلى أن فتحت إثيوبيا بوابتى التصريف فى الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2023، ثم أغلقتهما فى 27 يناير 2024 بعد تجفيف الممر الأوسط.

وتابع: "ثم بدأت الأعمال الهندسية لتعلية سد النهضة استعدادًا للتخزين الخامس فى يوليو القادم، مع استمرار تشغيل التوربينين المنخفضين رقمى 9 و 10، بتصريف يومى حوالى 10 - 20 مليون م3/يوم، وهذا يعادل تقريبا الايراد اليومى من بحيرة تانا، وبذلك يستقر مخزون سد النهضة عند 35 مليار م3".

وأشار شراقي إلى أنه جار حاليا العمل على تركيب بعض التوربينات العلوية، مع استمرار توقف أعمال التفاوض حول سد النهضة منذ ديسمبر الماضى، بعد إعلان فشل مفاوضات الأربعة أشهر نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي، ساعد على ذلك موسم الجفاف الحالي فى إثيوبيا.