أحمد عبد العزيز عن شائعة بيع شقته: «الحمد لله عفش بيتي موجود»

رد الفنان أحمد عبد العزيز على شائعة بيع شقته القديمة بسبب ظروف مادية قائلا:" خبر غير صحيح تماما واتكتب كتير جدا واستخدم كتير جدا".

وقال أحمد عبد العزيز خلال لقائه في برنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، مع الإعلامية أسما إبراهيم، إن هذه الإشاعة جاءت من تصريحه لأحد الصحفيين انه يمتلك لشقه في الإسكندرية وقام ببيعها ومن هنا كتب هذا الصحفي " ان احمد عبد العزيز باع عفش منزله".

وتابع:" استغل هذا الصحفي كلامي وقام بنشر شائعة بأنني قمت ببيع عفش منزلي لأنني لا أريد التنازل عن شيئ .. وقامت المواقع والسوشيال ميديا بالتغير في كلامي بشكل كبير".

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الرزق بيد الله ومن كان رزقه في يد الله؛ ليس عليه أن يقلق عليه.

وقال:" اتعرضت لأزمات مالية كبيرة في حياتي، ولكن الحمد لله موصلتش اني ابيع عفش بيتي".