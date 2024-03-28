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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى نزول القران الكريم على 7 أحرف.. القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح

أحمد عبد الحكيم
أحمد عبد الحكيم

قال الدكتور أحمدعبد الحكيم القارئ والطبيب، إن هذا الشهر العظيم الذي أنزل الله- تعالى- فيه القرآن هدي للناس، وبينات من الهدى والفرقان، في الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، مضيفا:" يعني إحنا عندنا القرآن الكريم له أكثر من قراءة صحيحة متواترة، وكلها قراءات قرآنية متواترة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف خلال لقاء في صدى البد:"  والعلماء يقولون في القراءات أن تعدد القراءات في الآية بمنزلة تعدد الآيات، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية مرتين أو آيتين في آية واحدة نأخذ آية من القرآن الكريم في شهر القرآن، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فيها قراءة صحيحة، متواترة أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، دلوقت أنا عندي كلمة واحدة فيها قراءتين فتبينوا وفتثبتوا، كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا آيتين أحدهما فتبينوا والأخرى فتثبتوا هل الآيتين؟ أو هل القراءتين؟ في الكلمة دي بنفس المعنى؟ الإجابة لأ ليه؟ تعالو نشوف مع بعض".

القراءة الأولى

وأضاف:" قراءة، فتثبتوا هي بداية الأمر، يعني ناخد مثال ونفهم ربنا- سبحانه وتعالى- ماذا يريد من هذه الآية، أنا حد جا لي وبلغني إن في حد تكلم، أو قال علي كلام يزعلني.

وتابع: هنا الشرع أو القرآن الكريم، يأمرنا أولا أن تثبت إن جاءكم فاسق بنبأ رقم واحد، فتثبتوا التثبت من الثبات، إن أنا أتأكد إن الكلام ده حصل ولا محصلش، فأنا اتأكدت الأول إنه حصل، لما أتثبت من الثبات والاستقرار، إن الكلام ده حصل، أنتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التبين، التبين، البيان، الوضوح، الظهور إني أعرف يعني إيه الكلام إللي اتقال أنا عرفت زي ما قلنا إن خلاص تثبت إن في حد معين، قال علي كلام يزعلني، الحاجة عرفت وتثبت خلاص تأكد إنك إن كلام اتقال الخطوة الثانية أتبين أشوف الشخص ده أقوله أنت كام؟ قصدك إيه من الكلام ده؟ لعل يكون الكلام إللي وصلني وصلي بمعنى خطأ، لعل يكون الكلام اللي وصلني أنا مفهمتوش صح؟ فا كده ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتثبت وأن نتبين".

واكمل:" الفائدة من تعدد القراءات الصحيحة القرآنية في آية واحدة يا أيها الذين آمنوا في ترتيب هنا، كأن القراءة الأولى اللي هي قراءة، فتثبتوا هي المرحلة الأولى، ثم تأتي بعدها قراءة فتبينوا، فهي المرحلة الثانية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 

الدكتور أحمدعبد الحكيم القارئ أنزل القرآن على سبعة أحرف القران الكريم تعدد القراءات الصحيحة

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معنى نزول القران الكريم على 7 أحرف.. القارئ أحمد عبد الحكيم يوضح


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