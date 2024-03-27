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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مفاجأة في عيد الفطر| أسعار مبشرة لهذه السلع.. واللحمة والفراخ خبر الموسم

صدى البلد

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن المصري ، فضلاً عن توفير السلع المختلفة ، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.

انخفاضات تصل لــ30%

أعلنت الحكومة توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح من 15 إلى 20% في الأسواق ، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وهبطت أسعار بعض المنتجات والسلع التى تعرضها وزارة الزراعة بمنافذها وبمعرض "خير مزارعنا لأهالينا".

كذلك طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن سعر كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها، و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس، والمفروم البلدي 260 جنيها، والكبدة البلدي 250 جنيها، وذلك  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض السلع الغذائية  مع التجار والمصنعين.

وكان قد قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في تصريحات إعلامية: “رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص”.

وأضاف: “هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق”.

وتابع سعيد صالح: “وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبير”.

وأضاف صالح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأوضح أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وأكد صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

يشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

انخفاض أسعار اللحوم 

تراجعت أسعار اللحوم  بالأسواق مع هبوط في سعر الأعلاف نتيجة هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الإفراجات الجمركية.

ويشار إلى ان مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، لذلك من المُرجّع أن تتراجع أسعارها بعد تراجع سعر الدولار والذي شهد انهيارًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري بعد الصفقة الاستثمارية الكبرى “مشروع رأس الحكمة”.

وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعار اللحوم خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلع .

وأكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال هيثم عبد الباسط في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

وتابع هيثم عبد الباسط: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصرية ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.

كما قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعي الطبيعية.

وأضاف إيهاب صابر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

ماذا عن أسعار الدواجن؟

انخفضت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 94 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 100 و115 جنيها.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 100 جنيه للكيلو في البورصة متراجعة بقيمة 7 جنيهات عن أسعار أمس لتباع بمبلغ يتراوح بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

السلع اسعار اللحوم الدواجن انخفاض فى أسعار اللحوم تخفيض أسعار السلع

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